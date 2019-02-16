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В прошлом году Минюст взыскал в пользу госбюджета 1,6 миллиарда гривен

В прошлом году Минюст взыскал в пользу госбюджета 1,6 миллиарда гривен

Государственные исполнители Министерства юстиции в 2018 году в пользу государственного бюджета взыскали 1,6 миллиарда гривен.

Об этом сказала заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко во время отчета ведомства о деятельности в 2018 году.

“Мы наблюдаем, что в течение 2018 года было взыскано 1 миллиард 600 миллионов грн в пользу государственного бюджета. Если сравнивать с аналогичным предыдущим периодом, такая цифра выросла на 23,5%”, – сказала Глущенко.

Она также добавила, что “есть положительная динамика по возврату земельных участков в государственную и коммунальную собственность”.

В то же время Глущенко отметила, что “на сегодня мы имеем беспрецедентное по сравнению с другими периодами именно процентное соотношение в части исполнения судебных решений”.

В частности, отметила она, в течение 2018 года благодаря обновленному законодательству силами Государственной исполнительной службы было взыскано 4,6 млрд грн алиментов.

Кроме того, отметила Глущенко, в 2018 году госисполнители взыскали 460 млн грн задолженности по выплате зарплаты.

По материалам УКРИНФОРМ
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