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Facebook работает над созданием чипов для ИИ

Facebook работает над созданием чипов для ИИ

Глава лаборатории искусственного интеллекта Facebook Ян Лекун рассказал в интервью Financial Times, что корпорация не только сотрудничает с крупнейшими производителями микрочипов, но и ведет разработку собственного чипа для ИИ.

По его словам, для полноценной работы искусственного интеллекта необходимы гораздо более мощные устройства, чем сейчас есть на рынке.

Конечная цель Facebook — создание «умного» помощника, который смог бы вести беседу с человеком на любую тему.

Кроме того, компания хочет использовать ИИ для мониторинга контента, размещаемого пользователями в соцсети, чтобы блокировать запрещенный контент в режиме реального времени.

По материалам Коммерсантъ
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