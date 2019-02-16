Facebook работает над созданием чипов для ИИ

Глава лаборатории искусственного интеллекта Facebook Ян Лекун рассказал в интервью Financial Times, что корпорация не только сотрудничает с крупнейшими производителями микрочипов, но и ведет разработку собственного чипа для ИИ.

По его словам, для полноценной работы искусственного интеллекта необходимы гораздо более мощные устройства, чем сейчас есть на рынке.

Конечная цель Facebook — создание «умного» помощника, который смог бы вести беседу с человеком на любую тему.

Кроме того, компания хочет использовать ИИ для мониторинга контента, размещаемого пользователями в соцсети, чтобы блокировать запрещенный контент в режиме реального времени.