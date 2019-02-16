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Первую партию новых кроссовок Nike с автоматической шнуровкой продали за час

Первую партию новых кроссовок Nike с автоматической шнуровкой продали за час

Американская компания Nike запустила в продажу новую версию ленивых кроссовок — Adapt BB. И она разошлась среди покупателей за один час. Обувь предназначена для игры в баскетбол и позволяет спортсменам менять посадку ноги. Главная же ее характеристика — это шнуровка: она происходит автоматически (не руками) через специальное мобильное приложение — Nike Training Club. При помощи него также можно управлять светодиодной подсветкой кроссовок.

Мотор для шнуровки находится в подошве кроссовки. Там же расположен трехосевой гироскоп, отслеживающий движение ноги. А также Bluetooth-передатчик для связи со смартфоном и аккумулятор объемом 505 mAh с возможностью работы до 20 дней и поддержкой беспроводной QI-зарядки. Полная зарядка должна занимать не более 3 часов.

Все эти устройства и навороты вместе с современным дизайном обойдутся покупателям $350. Недешево, но все же вдвое меньше, чем производители просили в свое время за похожие кроссовки — HyperAdapt 1.0. Они на страте продаж стоили $720. В Nike сразу пообещали, что не будут ограничиваться баскетболом и разработают аналоги Adapt BB и для других видов спорта.

По материалам УБР
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