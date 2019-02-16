Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импортного газа

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Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет благодаря открытию доступа к украинским недрам.
Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
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“У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему – доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие 5 лет этот открытый доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить в Украине”, – рассказал Гройсман.
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