За полгода страна продала втрое меньше объектов малой приватизации, чем рассчитывала

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С августа 2018 года по февраль 2019-го в рамках программы малой приватизации (продажа госимущества стоимостью мене 250 млн грн.) в Украине было проведено 593 электронных аукциона, которые принесли государственному и местным бюджетам более 808 млн. грн. (около $30 млн.).
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
Половина указанной суммы, добавил чиновник, досталась Фонду госимущества, остальные средства пополнили счета местных бюджетов. В Минэкономразвития такие результаты называют успехом, хотя и не объясняют, почему первый аукцион в рамках утвержденного еще в марте прошлого года порядка был проведен только в августе.
Да и поднимать вопрос несовершенной процедуры, которая ставит под сомнение проведенные местными властями аукционы, он не стал. Между тем, ранее юристы указывали UBR.ua на риски судебного опротестования результатов таких торгов, а народные депутаты вносили в парламент законопроект, призванный утрясти правовую коллизию.
В то же время, по подсчетам ведомства, на сегодняшний день в реестр малой приватизации было внесено 1812 объектов. Их общая стартовая цена составляет примерно 2,25 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, когда экономика Украины догонит ПольшуВчера, 10:15 - 2645 34
С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - РозенкоВчера, 12:00 - 2037 19
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - экспертВчера, 12:15 - 3465 12
В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривенВчера, 17:40 - 1733 5
Обнародованы первые результаты действия закона о валютеВчера, 10:00 - 1985 4
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - экспертВчера, 12:15 - 3465 12
В Минфине рассказали, когда экономика Украины догонит ПольшуВчера, 10:15 - 2645 34
Новые платежки за электроэнергию: как проверить, была ли оплата ошибочнойВчера, 11:00 - 2362
С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - РозенкоВчера, 12:00 - 2037 19
Обнародованы первые результаты действия закона о валютеВчера, 10:00 - 1985 4
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаВчера, 15:45 - 581 1
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2062 2
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1049
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1900
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1189