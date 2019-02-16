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За полгода страна продала втрое меньше объектов малой приватизации, чем рассчитывала

За полгода страна продала втрое меньше объектов малой приватизации, чем рассчитывала

С августа 2018 года по февраль 2019-го в рамках программы малой приватизации (продажа госимущества стоимостью мене 250 млн грн.) в Украине было проведено 593 электронных аукциона, которые принесли государственному и местным бюджетам более 808 млн. грн. (около $30 млн.).

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Половина указанной суммы, добавил чиновник, досталась Фонду госимущества, остальные средства пополнили счета местных бюджетов. В Минэкономразвития такие результаты называют успехом, хотя и не объясняют, почему первый аукцион в рамках утвержденного еще в марте прошлого года порядка был проведен только в августе.

Да и поднимать вопрос несовершенной процедуры, которая ставит под сомнение проведенные местными властями аукционы, он не стал. Между тем, ранее юристы указывали UBR.ua на риски судебного опротестования результатов таких торгов, а народные депутаты вносили в парламент законопроект, призванный утрясти правовую коллизию.

В то же время, по подсчетам ведомства, на сегодняшний день в реестр малой приватизации было внесено 1812 объектов. Их общая стартовая цена составляет примерно 2,25 млрд грн.

По материалам УБР
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