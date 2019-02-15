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Климкин узнал о компромиссе ЕС по Nord Stream-2

Климкин узнал о компромиссе ЕС по Nord Stream-2

За соблюдением правил Евросоюза по Северному потоку-2 будет наблюдать Германия под контролем Еврокомиссии. Об этом во время визита в Брюсселе рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Тот компромисс, который мы имеем сейчас, говорит, что наблюдать за соблюдением европейских правил относительно Северного потока-2 будет Германия, но под контролем Европейской комиссии. Это в принципе компромисс, который бы я назвал, как говорят обычно, “сохранить лицо”. Но я не могу так сказать относительно наших друзей… В конце концов, содержательно никакого компромисса нет. Мы и все наши друзья над этим очень долго работали”, – заявил Климкин.

Глава МИД также прокомментировал поправки к европейской газовой директиве, касающиеся российского газопровода.

“Для нас важны европейские правила. Почему? Если бы их не было – это была бы “серая зона”, это зона для манипуляции Газпрома и России. А сейчас все будет происходить прозрачно и в соответствии с европейскими правилами… То есть теперь манипулировать этим газопроводом будет, я бы не сказал, что никак невозможно, но гораздо сложнее. Теперь необходимо просто реализовать это решение, когда оно вступит в силу. Я, например, не оставляю попыток сделать, чтобы вообще никакого потока не было, и считаю, что на это пока неплохие шансы. Но даже если он сложится: по европейским правилам – российские манипуляции будут, по определению, невозможны”, – считает дипломат.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что страны ЕС договорились по поводу регулирования проекта Северный поток-2. Как отмечается, одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, вроде России, лежит на стране, где газопровод впервые встречается с европейской сетью.

По материалам 112
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