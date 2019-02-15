Нанятые частными лицами рабочие должны декларировать доходы — ГФС

Лица, работающие по найму у частных лиц и получающие доходы без участия налоговых агентов, должны их задекларировать.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

К таким доходам относятся вознаграждения, выплачиваемые домашним работницам, садоводам, няням, гувернанткам, строителям, водителям и тому подобное.

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“Налоговые агенты – это все предприятия, предприниматели, а также лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы и др), которые начисляют и выплачивают физическим лицам доходы в виде заработной платы, гонораров, вознаграждений за разовую работу, дивидендов, премий и тому подобное”, – пояснила заместитель начальника управления – начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Татьяна Федченко.

“Такие налоговые агенты в соответствии с Налоговым кодексом, ответственные за начисление и уплату налога на доходы физических лиц в бюджет. Поэтому если лицо в 2018 году получало доходы только при участии налоговых агентов, декларацию ему подавать не нужно”, – подчеркнула Федченко.

Кроме того, по ее словам, подать декларацию должны люди, которые получили в 2018 году инвестиционные активы. Это доходы от продажи ценных бумаг, корпоративных прав. При этом не имеет значения, кому были реализованы следующие активы – физическому или юридическому лицу.