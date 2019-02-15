Как купить квартиру в Киеве по ценам 2017-го года

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Новая квартира в столице – удовольствие не из дешевых. И со временем собирать необходимую сумму для того, чтобы обеспечить свою семью современным комфортным жильем, становится все сложнее. За последние 12 месяцев средняя цена квадратного метра в Киеве выросла на 8%, и по прогнозам экспертов, в этом году будет дорожать как минимум в том же темпе.
Впрочем, растущие цены можно «отмотать» назад, если вовремя воспользоваться выгодными предложениями от компаний-застройщиков. Так, один из крупнейших девелоперов страны корпорация «Укрбуд» в феврале предложил скидку в целых 11%. Таким образом, в рамках акции «Лютые скидки» у покупателей появилась возможность купить жилье фактически по ценам 2017 года.
Скидка в 11% распространяется на более чем 550 квартир в 11 жилых комплексах застройщика в Киеве. До конца месяца приобрести по сниженной цене можно жилье от одной до четырех комнат. В том числе современные двухуровневые апартаменты. На выбор представлены планировки от 35,24 м² до 146,77 м² в разных районах столицы.
При этом для тех, кто не может собрать требуемую сумму сразу, корпорация тоже приготовила особые условия. Покупатели, которые в феврале воспользуются беспроцентной рассрочкой от «Укрбуд», тоже получат скидку в 5% на первый взнос, который составляет от четверти общей стоимости квартиры или больше. А выбор жилья у покупателя в этом случае вдвое шире – особые условия рассрочки распространяются более чем на 1100 квартир в столичных жилых комплексах.
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