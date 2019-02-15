НКРЭКУ получила разрешение на проверку 20 облгазов на предмет платежек за газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получила разрешение на внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных систем (ГРС) по поводу доначислений в платежках за природный газ.

Об этом сообщила в понедельник председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

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“Сегодня мы получили разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям. Ожидаем официальных документов. Рассчитываем начать проверку уже в марте”, – сообщила Кривенко.