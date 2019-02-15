Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 324 0

Норвежская компания построит ветроэлектростанцию в Запорожье стоимостью 1 миллиард долларов

Норвежская компания построит ветроэлектростанцию в Запорожье стоимостью 1 миллиард долларов

Компания NBT, возводящая ветроэлектростанцию ​​«Сиваш» на границе с Крымом, приобрела компанию «Азовинвестпром», которая через полгода начнет строить ветроэлектростанцию ​​в Запорожской области мощностью в 750 мегаватт.

Отмечается, что ориентировочная стоимость строительства электростанции в Запорожской области составляет 1 миллиард долларов. Первая фаза ее строительства должна начаться через полгода – осенью 2019 года.

Читайте также: В Николаевской области построят крупную солнечную электростанцию

Вместе с ветроэлектростанцией «Сиваш», мощность ветроэлектростанций компании NBT в Украине может достичь 1000 мегаватт.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина