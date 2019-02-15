Норвежская компания построит ветроэлектростанцию в Запорожье стоимостью 1 миллиард долларов

Компания NBT, возводящая ветроэлектростанцию ​​«Сиваш» на границе с Крымом, приобрела компанию «Азовинвестпром», которая через полгода начнет строить ветроэлектростанцию ​​в Запорожской области мощностью в 750 мегаватт.

Отмечается, что ориентировочная стоимость строительства электростанции в Запорожской области составляет 1 миллиард долларов. Первая фаза ее строительства должна начаться через полгода – осенью 2019 года.

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Вместе с ветроэлектростанцией «Сиваш», мощность ветроэлектростанций компании NBT в Украине может достичь 1000 мегаватт.