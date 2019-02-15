В Пенсионном фонде назвали сумму поступлений от растаможки авто на "еврономерах"

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В Пенсионный фонд Украины от растаможки автомобилей с еврономерами поступило 5,58 млрд грн, из которых в 2019 году – 4,71 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
По данным пресс-службы Министерства финансов, с 25 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года (включительно) граждане Украины осуществили таможенное оформление 106,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрации, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.
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Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 6,6 млрд грн (из них 0,6 млрд грн – пошлина, 1,9 млрд грн – НДС, 3,3 млрд грн – акцизный налог, 0,8 млрд грн – средства, которые были добровольно уплачены гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).
По данным Минфина, в 2019 году от таможенных платежей в бюджет поступило 4,9 млрд грн. План на 2019 год составил 1,0 млрд. грн.
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