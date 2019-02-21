Успеть все: как правильно совмещать работу с подработками

Сегодня все больше людей стремятся совмещать работу и заработки. Одни это делают, чтобы развиваться. Другим не хватает зарплаты с основной работы.

Иногда вчерашнюю подработку можно превратить в новую профессию или собственный бизнес. Но важно правильно рассчитать собственные силы, чтобы все успевать и со временем не перегореть, пишет Work.ua.

Не берите больше, чем можете осилить

Иначе рискуете ничего не успеть. Вместо производительности будет одно истощение. Всегда реально оценивайте собственные возможности. Если имеете силы и время после основной работы заниматься еще чем-то, делайте это.

Грамотно планируйте свое время

Рабочие процессы нужно организовывать так, чтобы времени хватало как на основную работу, так и подзароботки. Без планирования обязательно что-то пойдет не так. Лучше всегда составлять списки рабочих задач, вести учет времени, записывать сроки дедлайнов. Кроме того, свои планы или идеи можно записывать на диктофон или помечать их различными цветами в календаре. Тогда точно не забудете сдать всю работу вовремя.

Рационально используйте каждую минуту

Время, когда стоите в пробке или в очереди, можно использовать с пользой. Например, ответить клиенту, набросать план статьи или презентации.

Работайте в оффлайне

Не тратьте время на социальные сети. Когда работаете, лучше выключайте интернет, если есть такая возможность. Тогда труд станет продуктивнее. Увидите, что успеваете больше за то же время.

Если в вашей компании есть возможность работать дистанционно, оставайтесь дома хотя бы несколько дней в неделю. Тогда удастся сэкономить силы и время на дорогу, деньги на обеды и проезд.

Расставляйте правильно приоритеты

Если подработка вам нужна временно, не забывайте о ваших основных рабочих задачах. На них нужно обращать особое внимание. Если в будущем планируете сделать подработку основной работой, то нарабатывайте опыт и навыки. Уделите этому большую часть вашего времени.

Ради чего вы работаете

Нужно четко понимать, для чего работаете. Например, хотите что-то купить или поехать отдыхать. В то же время важно, чтобы целью были не только деньги. А желание сменить специальность, открыть семейный бизнес, получить новые знания.

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