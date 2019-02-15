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В Украине уменьшилось количество неработающих кредитов - Нацбанк

В Украине уменьшилось количество неработающих кредитов - Нацбанк

В конце 2018 года объем неработающих кредитов в Украине уменьшился на 1,7% и составил 52,8% от общего количества выданных банками кредитов.

Как и ранее, большинство кредитов сосредоточены в государственных банках, в частности в ПриватБанке. На них приходится 83% всех неработающих кредитов.

«Быстрое развитие потребительского кредитования привело к сокращению портфеля неработающих кредитов (NPL): за IV квартал их доля сократилась на 1,7 п.п. до 52,8%», – сообщают в Нацбанке.

Там отмечают, что наименьшее количество проблемных кредитов сосредоточено в банках с иностранным капиталом, кроме российских банков. В последних неработающих кредитов столько же, сколько и в государственных банках.

В Нацбанке также подчеркнули, что в конце 2018 года банки стали активнее выдавать кредиты населению. В целом, за последние 3 месяца 2018 года количество выданных кредитов увеличилось на 6,7%.

По материалам hromadske.tv
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