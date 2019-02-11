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В Киевтеплоэнерго объяснили, как вернуть переплаченные деньги за отопление

В Киевтеплоэнерго объяснили, как вернуть переплаченные деньги за отопление

Во время перехода теплового комплекса от ПАО «Киевэнерго» в управление КП «Киевтеплоэнерго» у многих киевлян осталась задолженность за потребленное тепло, которая перешла в новое коммунальное предприятие. В то время, как переплаты остались в ПАО «Киевэнерго».

Поэтому финансовый директор КП «Киевтеплоэнерго» Екатерина Саркисова рассказала, что необходимо сделать, чтобы вернуть переплаченные средства:

  • ЦКС соберет полный пакет документов и передаст его на рассмотрение ПАО «Киевэнерго». Компания рассматривает обращение и принимает решение по возврату переплаты.

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На сегодня в ЦКС уже подано 8210 заявлений о переплате перед ПАО “Киевэнерго” (3617 заявлений по централизованному отоплению и 4593 заявления по горячему водоснабжению) на общую сумму 8,7 млн грн. Проведен перерасчет и возвращены киевлянам переплаты на общую сумму 118 тыс. грн.

По материалам Finance.UA
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