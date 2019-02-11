В Киевтеплоэнерго объяснили, как вернуть переплаченные деньги за отопление

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Во время перехода теплового комплекса от ПАО «Киевэнерго» в управление КП «Киевтеплоэнерго» у многих киевлян осталась задолженность за потребленное тепло, которая перешла в новое коммунальное предприятие. В то время, как переплаты остались в ПАО «Киевэнерго».
Поэтому финансовый директор КП «Киевтеплоэнерго» Екатерина Саркисова рассказала, что необходимо сделать, чтобы вернуть переплаченные средства:
Читайте также: Переплаты киевлян за тепло не будут учтены новым поставщиком
На сегодня в ЦКС уже подано 8210 заявлений о переплате перед ПАО “Киевэнерго” (3617 заявлений по централизованному отоплению и 4593 заявления по горячему водоснабжению) на общую сумму 8,7 млн грн. Проведен перерасчет и возвращены киевлянам переплаты на общую сумму 118 тыс. грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве объяснили, почему ухудшилась внешняя торговля6 ч. назад - 678 12
Производители курятины установили абсолютный рекорд по экспорту - эксперт10 ч. назад - 618 9
Кто получает самые большие пенсии в Украине (инфографика)Вчера, 20:00 - 3369 9
РФ назвала условие для транзита газа через Украину7 ч. назад - 2198 8
ДТЭК обещает вернуть 39 миллионов, ошибочно уплаченных киевлянами8 ч. назад - 1078 6
Кто получает самые большие пенсии в Украине (инфографика)Вчера, 20:00 - 3369 9
Образование или опыт: что влияет на размер зарплаты9 ч. назад - 3172 4
Кредитки, по которым можно долго не платитьВчера, 17:50 - 3063
РФ назвала условие для транзита газа через Украину7 ч. назад - 2198 8
Ажиотажный спрос населения на валюту онлайн пошел на спад8 ч. назад - 1785 2
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)3 ч. назад - 137
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалонеВчера, 15:10 - 977
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)Позавчера, 12:10 - 782
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 895
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1593 2