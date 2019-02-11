Межбанк: доллар к 27,25 вырос на расширении гривневого ресурса и нехватке предложения СКВ

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 6,72 коп., на торгах пятницу понизился на 8,79 коп., оказавшись на уровне 27,2479 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 15-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 11,47 коп., составил 27,25 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 15 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже в дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.05 на цифре 27,21/27,23 UAH/USD.
Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривна, сузив спред, обосновалась на отметке 27,23/27,24 UAH/USD, откатившись после неудачной попытки отскока. Рост свели на нет появившиеся системные продавцы СКВ, вернув курс доллара около 10.28 Киева на указанный уровень и сбалансировав рынок.
Активность продаж нарастала, и к 10.43 доллар понизили до 27,22/27,23. Вскоре эти локальные низы были выкуплены, подняв курс «американца» по состоянию на 11.10 к цифре 27,24/27,26 UAH/USD. Судя по всему, на этой отметке прошло изрядное количество сделок, что отразилось на вышеупомянутом справочном курсе СКВ.
Вероятней всего, что основными драйверами подорожания доллара в течение наиболее активной фазы торгов стал заметный рост гривневой ликвидности (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 55 684,9 млн грн к отметке 57 963,7 млн грн), преддверие выходных, которые комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе, а также стремление завершить свои проекты, не откладывая их на понедельник, когда Америка будет выходной (День президента), обрекая наш межбанк на торговлю СКВ в режиме непопулярного у нас валютирования tom или «завтра».
С полудня торговая активность на межбанке начала снижаться, сопровождаясь коррецией «американца». На обеденный перерыв рынок ушел на фоне курса 27,21/27,23 UAH/USD.
После обеда единичные покупки СКВ вернули пару доллар-гривна в восходящий тренд: около 14.00 доллар был на уровне 27,215/27,240, а спустя час – на цифре 27,220/27,245 UAH/USD.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривна не покидала этот район.
На цифре 27,22/27,24 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 15 февраля.
Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2479 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,21 / 27,24
евро – 30,68 / 30,71
российский рубль – 0,4078 / 0,4086
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1251 / 1,1253
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