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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (22,333 млн и 32,109 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 30). Максимальный курс продажи доллара 27,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,22-27,23 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 54 активные заявки по доллару на сумму более 54,441 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,1800 – 10 000
27,1800 – 3 700
27,1900 – 15 000
27,1900 – 10 000
27,2000 – 6 000
27,2000 – 10 000
27,2000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,2196 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1665 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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