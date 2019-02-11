По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (22,333 млн и 32,109 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 30). Максимальный курс продажи доллара 27,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,22-27,23 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 54 активные заявки по доллару на сумму более 54,441 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,2500 – 1 00027,2000 – 10 00027,1900 – 100 00027,1900 – 25 00027,1800 – 29 00027,1800 – 2 200

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,1800 – 10 000

27,1800 – 3 700

27,1900 – 15 000

27,1900 – 10 000

27,2000 – 6 000

27,2000 – 10 000

27,2000 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,2196 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1665 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.