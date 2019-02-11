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Изменилась максимальная ставка бонуса к депозиту в банке "Глобус"

Банк Глобус изменил максимальную ставку бонуса к депозиту. Теперь она составляет до 1,25% годовых от вклада.

Кроме того, на нашем портале в специальном разделе «Бонус к депозиту» можно получить весомое дополнение к процентной ставке.

Получить бонус к депозиту от Finance.ua.

По материалам Finance.UA
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