Johnson & Johnson покупает разработчика хирургических роботов за $3,4 млрд

Один из крупнейших в мире производителей товаров для здравоохранения Johnson & Johnson объявил о приобретении за $3,4 млрд частной компании Auris Health, специализирующейся на разработке роботизированных технологий, ориентированных на лечение рака легких.

Соглашение предусматривает дополнительный платёж Johnson & Johnson в размере $2,35 млрд, выплата которого зависит от того, достигнет ли Auris Health определённых результатов. Ожидается, что сделка будет завершена к концу второго квартала 2019 года.

В прошлом году Johnson & Johnson приобрела французского разработчика технологий и программного обеспечения для проведения хирургических операций Orthotaxy. Ещё раньше, в 2015 году компания заключила соглашение с Verily Life Sciences, медицинским подразделением холдинга Alphabet, о создании совместного предприятия Verb Surgical.

Новая сделка упростит для Johnson & Johnson выход на рынок робототехнического оборудования для медицины. Совместное предприятие Verb Surgical тоже занимается созданием роботизированной системы для проведения хирургических операций. Перечень разработок Auris Health включает портативный робот-эндоскоп, позволяющий производить раннюю диагностику рака лёгких.