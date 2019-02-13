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Лидеры по картам лояльности среди АЗС - исследование (инфографика)

Лидеры по картам лояльности среди АЗС - исследование (инфографика)

Доля водителей, которые пользуются мобильными приложениями АЗК, растет.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen Holdings plc.

В 2018 году мобильными приложениями АЗК пользовались 40% респондентов.

Лидеры по покрытию картами лояльностиWOG – 52%. OKKO – 44%, КЛО – 42%.

Самая выгодная карта лояльности у тех сетей, у которых хорошее покрытие: карту лояльности WOG считают самой выгодной 26% опрошенных, КЛО – 21%, ОККО – 17%.

Самые популярные мобильные приложения WOG – 13% . Второе место у ОККО – 9%. Третье место – КЛО – 7%.

Самые востребованные функции мобильных приложений. Информация по ценам на топливо, карта сети, акции и бонусы. Наименее востребованная функция – радио (2%).

Справка Finance.ua

  • Nielsen входит в список S&P 500 и проводит свои измерения в более чем 100 странах мира, охватывая более 90% мирового населения.
  • В Украине присутствует с 1995 года.
  • Nielsen использует единую методологию сбора данных по всему миру, что позволяет сравнивать и сопоставлять информацию о рынках в Украине с прочими странами
По материалам Finance.UA
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