Лидеры по картам лояльности среди АЗС - исследование (инфографика)

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Доля водителей, которые пользуются мобильными приложениями АЗК, растет.
Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen Holdings plc.
В 2018 году мобильными приложениями АЗК пользовались 40% респондентов.
Лидеры по покрытию картами лояльности – WOG – 52%. OKKO – 44%, КЛО – 42%.
Самая выгодная карта лояльности у тех сетей, у которых хорошее покрытие: карту лояльности WOG считают самой выгодной 26% опрошенных, КЛО – 21%, ОККО – 17%.
Самые популярные мобильные приложения WOG – 13% . Второе место у ОККО – 9%. Третье место – КЛО – 7%.
Самые востребованные функции мобильных приложений. Информация по ценам на топливо, карта сети, акции и бонусы. Наименее востребованная функция – радио (2%).
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