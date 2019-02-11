В Фонде гарантирования сообщили, сколько банков хотят ликвидировать в этом году

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На текущий год Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал полную ликвидацию 40 банков.
Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Светлана Рекрут во время пресс-конференции.
“В текущем году мы запланировали 6 млрд грн получить от продажи управления активами и запланировали 40 банков закрыть вообще”, – отметила чиновник.
По ее словами, на 14 февраля Фонд полностью завершил ликвидацию 7 банков, исключив эти финучреждения из реестра. Кроме того, по ее словам, Фонд рассчитывает, что нынешний год станет годом массовых продаж активов банков, что позволит ликвидировать “остатки кризиса”.
При этом она отметила, что прошлый год стал первым, когда при ликвидации банков их исключали из реестра.
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