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Украинские самолеты “Антонов” примут участие в международном авиасалоне Aero India 2019.
Об этом говорится в сообщении на Facebook предприятия.
В период с 20 по 24 февраля 2019 года ГП “Антонов” примет участие в международном авиасалоне Aero India 2019”, – говорится в сообщении.
На “AeroIndia 2019” “Антонов” представляет передовые программы, которые станут основой для развития сотрудничества с операторами воздушных судов и производственными компаниями в Индии и Азии. Среди них – новый легкий многоцелевой самолет Ан-132, семейство региональных пассажирских самолетов Ан-148/158 и средний многоцелевой Ан-178.
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