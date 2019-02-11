Украинские самолеты “Антонов” примут участие в международном авиасалоне Aero India 2019.

Об этом говорится в сообщении на Facebook предприятия.

В период с 20 по 24 февраля 2019 года ГП “Антонов” примет участие в международном авиасалоне Aero India 2019”, – говорится в сообщении.

На “AeroIndia 2019” “Антонов” представляет передовые программы, которые станут основой для развития сотрудничества с операторами воздушных судов и производственными компаниями в Индии и Азии. Среди них – новый легкий многоцелевой самолет Ан-132, семейство региональных пассажирских самолетов Ан-148/158 и средний многоцелевой Ан-178.

Справка Finance.ua

Aero India 2019 – крупнейшая в Азии выставка военной авиации.