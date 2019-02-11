В январе украинцы нарастили гривневые кредиты в банках на 1,2%

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Портфель гривневых кредитов банков населению за январь 2019 года вырос на 1,2% – до 137,07 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в январе уменьшился на 0,3% – до 2,18 млрд долл. США.
Портфель гривневых кредитов бизнеса за январь уменьшился на 3,1% – до 460,97 млрд грн. При этом кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнеса за январь сократился на 0,4% – до 14,34 млрд долл. США.
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