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В январе украинцы нарастили гривневые кредиты в банках на 1,2%

В январе украинцы нарастили гривневые кредиты в банках на 1,2%

Портфель гривневых кредитов банков населению за январь 2019 года вырос на 1,2% – до 137,07 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в январе уменьшился на 0,3% – до 2,18 млрд долл. США.

Портфель гривневых кредитов бизнеса за январь уменьшился на 3,1% – до 460,97 млрд грн. При этом кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнеса за январь сократился на 0,4% – до 14,34 млрд долл. США.

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По материалам УНН
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