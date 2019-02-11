По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,893 млн и 14,392 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (23 и 41). Максимальный курс продажи доллара 27,25 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,14-27,15 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 64 активные заявки по доллару на сумму более 42,285 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:27,2000 – 1 00027,1600 – 22 00027,1600 – 30 00027,1600 – 15 00027,1600 – 10 00027,1600 – 100 00027,1500 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,1000 – 700

27,1400 – 15 000

27,1400 – 3 700

27,1600 – 10 000

27,1700 – 15 000

27,1700 – 8 800

27,1800 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1975 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1403 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.