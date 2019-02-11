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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,893 млн и 14,392 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (23 и 41). Максимальный курс продажи доллара 27,25 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,14-27,15 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 64 активные заявки по доллару на сумму более 42,285 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,1000 – 700
27,1400 – 15 000
27,1400 – 3 700
27,1600 – 10 000
27,1700 – 15 000
27,1700 – 8 800
27,1800 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1975 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1403 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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