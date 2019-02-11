Украина должна вернуть кредиторам миллиарды долларов: сколько заплатим в 2019 (инфографика)

Украине в 2019 году придется выплатить более 14 миллиардов долларов по государственному долгу.

Такие данные содержатся в макроэкономическом отчете Министерства финансов Украины.

“На 2019-2021 годы приходится пик выплат государственного долга. Общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году запланирован на уровне 417 млрд грн (14,2 млрд долларов в эквиваленте), в том числе платежи в иностранной валюте – около 9 млрд долларов”, – отмечается в документе.

При этом, как видно из размещенной в отчете инфографики, больше всего средств придется потратить на погашение внутреннего долга – 150,5 млрд гривен. Погашение внешнего долга обойдется в 121,8 млрд гривен.

Немалую сумму придется заплатить и за обслуживание внешнего и внутреннего долга – в целом 145,4 млрд гривен. Из них 88,7 млрд заплатим за обслуживание внутреннего долга и 56,4 млрд гривен – внешнего.

В структуре платежей по государственному долгу самая большая доля принадлежит погашению гособлигаций внутреннего займа (ОВГЗ) в гривне – 36% от общей суммы. На погашение ОВГЗ в валюте пойдет 21%. Кроме того, 27% выплат составляют операции по погашению гособлигаций внешнего займа (включая евробонды). 14% выплат будет направлено международным финансовым организациям (МФО), включая МВФ.

При этом в ведомстве подчеркивают, что Украина сможет и в дальнейшем снижать госдолг по отношению к ВВП страны. Сейчас этот показатель, по данным Минфина, составляет 62% по итогам 2018 года. В Министерстве экономического развития и торговли публикуют еще более оптимистичные расчеты – 60,9%. В Минфине ранее неоднократно заявляли, что безопасным считается соотношение госдолга к ВВП на уровне 60%.