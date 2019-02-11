Укрзализныця расширит Бориспольский экспресс

В 2019 году в Укрзализныце планируют увеличить количество подвижного состава “Бориспольского экспресса”. Это изменит график движения, сделав экспресс более удобным для пассажиров.

Об этом сообщил руководитель филиала Юго-Западная железная дорога АО Укрзализныця Роман Веприцкий в интервью “5 каналу”.

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В декабре 2018 года экспресс перевез 55 тыс. пассажиров и заработал на билетах 4,4 млн грн. В то время пригородные поезда Юго-Западной железной дороги перевезли 2,5 млн человек, заработав 14 млн грн. Таким образом, прибыль от одного пассажира экспресса Киев-Борисполь составила 80 грн против 5,5 грн от пассажира пригородных поездов.

Веприцкий сказал, что новый транспортный узел будет построен на “Выдубичах”, а также в компании рассматривают заезд поездов из харьковского и днепропетровского направлений на станцию ​​“Борисполь”.