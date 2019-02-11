Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 340 0

Укрзализныця расширит Бориспольский экспресс

Укрзализныця расширит Бориспольский экспресс

В 2019 году в Укрзализныце планируют увеличить количество подвижного состава “Бориспольского экспресса”. Это изменит график движения, сделав экспресс более удобным для пассажиров.

Об этом сообщил руководитель филиала Юго-Западная железная дорога АО Укрзализныця Роман Веприцкий в интервью “5 каналу”.

Читайте также: В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поля

В декабре 2018 года экспресс перевез 55 тыс. пассажиров и заработал на билетах 4,4 млн грн. В то время пригородные поезда Юго-Западной железной дороги перевезли 2,5 млн человек, заработав 14 млн грн. Таким образом, прибыль от одного пассажира экспресса Киев-Борисполь составила 80 грн против 5,5 грн от пассажира пригородных поездов.

Веприцкий сказал, что новый транспортный узел будет построен на “Выдубичах”, а также в компании рассматривают заезд поездов из харьковского и днепропетровского направлений на станцию ​​“Борисполь”.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина