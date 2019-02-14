Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 31 0

2018 год стал рекордным по числу слияний и поглощений в криптоиндустрии

2018 год стал рекордным по числу слияний и поглощений в криптоиндустрии

По данным Forbes, в 2018 году в криптоиндустрии произошли сделки слияния и поглощения (M&A) на общую сумму $559 млн.

Крупнейшими сделками прошлого года стали приобретение стартапом Circle биржи Poloniex за $400 млн, а также покупка компанией Coinbase проекта Earn за $120 млн. Кроме того, крупнейшая в США криптовалютная компания приобрела за $14.8 млн аналитический сервис Blockseer и за $14.7 млн фирму Node40, специализирующуюся на блокчейн-решениях для бухгалтерии и налогового учета.

Всего в 2018 году в криптоиндустрии произошло 54 слияния и поглощения. Это на 170% больше, чем годом ранее (в 2017 году было закрыто 20 M&A-сделок).

По данным Pitchbook за все время существования криптовалютной сферы общая сумма M&A-сделок превысила $1.1 млрд. Таким образом, большая часть из них произошла в прошлом году.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина