2018 год стал рекордным по числу слияний и поглощений в криптоиндустрии

По данным Forbes, в 2018 году в криптоиндустрии произошли сделки слияния и поглощения (M&A) на общую сумму $559 млн.

Крупнейшими сделками прошлого года стали приобретение стартапом Circle биржи Poloniex за $400 млн, а также покупка компанией Coinbase проекта Earn за $120 млн. Кроме того, крупнейшая в США криптовалютная компания приобрела за $14.8 млн аналитический сервис Blockseer и за $14.7 млн фирму Node40, специализирующуюся на блокчейн-решениях для бухгалтерии и налогового учета.

Всего в 2018 году в криптоиндустрии произошло 54 слияния и поглощения. Это на 170% больше, чем годом ранее (в 2017 году было закрыто 20 M&A-сделок).

По данным Pitchbook за все время существования криптовалютной сферы общая сумма M&A-сделок превысила $1.1 млрд. Таким образом, большая часть из них произошла в прошлом году.