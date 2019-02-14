2018 год стал рекордным по числу слияний и поглощений в криптоиндустрии

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По данным Forbes, в 2018 году в криптоиндустрии произошли сделки слияния и поглощения (M&A) на общую сумму $559 млн.
Крупнейшими сделками прошлого года стали приобретение стартапом Circle биржи Poloniex за $400 млн, а также покупка компанией Coinbase проекта Earn за $120 млн. Кроме того, крупнейшая в США криптовалютная компания приобрела за $14.8 млн аналитический сервис Blockseer и за $14.7 млн фирму Node40, специализирующуюся на блокчейн-решениях для бухгалтерии и налогового учета.
Всего в 2018 году в криптоиндустрии произошло 54 слияния и поглощения. Это на 170% больше, чем годом ранее (в 2017 году было закрыто 20 M&A-сделок).
По данным Pitchbook за все время существования криптовалютной сферы общая сумма M&A-сделок превысила $1.1 млрд. Таким образом, большая часть из них произошла в прошлом году.
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