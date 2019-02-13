Украинцы готовы переплачивать за жилые метры ради своего удобства

Пригородные строители стали больше вкладывать в инфраструктуру жилых проектов.

Как сообщил управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов, конкуренция, возросшие требования к жилым комплексам, а также измененные градостроительные нормы увеличили затраты на объекты инфраструктуры в строящихся ЖК под Киевом до 20% от стоимости самого жилья.

Еще 3 года назад в пригороде такие вложения были на уровне 5-7%, в лучшем случае 10%. В частности, говорит эксперт, в 2018 году в половине новых объектов в столичном пригороде территория, выделяемая на инфраструктуру, составляет до 15-20% площади застраиваемого участка.

К наиболее востребованным объектам инфраструктуры потенциальные покупатели относят:

Наличие паркингов.

Территории для досуга и отдыха (скверы внутри ЖК, детские, спортивные площадки, а также дошкольные учреждения).