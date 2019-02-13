Украинцы готовы переплачивать за жилые метры ради своего удобства

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Пригородные строители стали больше вкладывать в инфраструктуру жилых проектов.
Как сообщил управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов, конкуренция, возросшие требования к жилым комплексам, а также измененные градостроительные нормы увеличили затраты на объекты инфраструктуры в строящихся ЖК под Киевом до 20% от стоимости самого жилья.
Еще 3 года назад в пригороде такие вложения были на уровне 5-7%, в лучшем случае 10%. В частности, говорит эксперт, в 2018 году в половине новых объектов в столичном пригороде территория, выделяемая на инфраструктуру, составляет до 15-20% площади застраиваемого участка.
К наиболее востребованным объектам инфраструктуры потенциальные покупатели относят:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина продолжает скупать пальмовое масло, больше всего - у Индонезии15 ч. назад - 1256 15
Налог не недвижимость: что заплатим в 201913 ч. назад - 3301 10
Украина в прошлом году поставила рекорд торговли с ЕС12 ч. назад - 539 8
Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РФ по транзитуВчера, 11:30 - 378 4
Сологуб: программа МВФ – это якорь, который нужен УкраинеВчера, 21:00 - 403 4
От 60 тыс. грн: кому предлагают самую высокую зарплату7 ч. назад - 19406 1
Что будет с гривной до конца февраля: экономический прогноз9 ч. назад - 7780
Эксперт сообщил, будет ли дешевой валюта летом11 ч. назад - 4637 1
Налог не недвижимость: что заплатим в 201913 ч. назад - 3301 10
Украина продолжает скупать пальмовое масло, больше всего - у Индонезии15 ч. назад - 1256 15
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)9 ч. назад - 429
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)Вчера, 14:10 - 448
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалонеПозавчера, 15:10 - 1581
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 899
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 966