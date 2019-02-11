Суд расторг договор с застройщиком Совских прудов в Киеве

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Столичная прокуратура через суд добилась расторжения договора аренды земли, заключенного с застройщиком Нижнего каскада Совских прудов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Решением Хозяйственного суда Киева в полном объеме удовлетворил иск столичной прокуратуры к ООО “Хозяйственник” в интересах Киевского городского совета о расторжении договора аренды земельного участка площадью более 19 га и возвращении его территориальной общине.
По результатам судебных слушаний суд согласился с доводами прокурора об использовании обществом земельного участка с нарушениями условий договора и обязал ответчика вернуть земельный участок, стоимость которого составляет более 614 млн гривен, в состоянии, пригодном для дальнейшего использования.
Управление финансовых расследований Государственной налоговой инспекции в Киеве в настоящее время расследует деятельность ООО “Хозяйственник”.
Налоговики подозревают, что должностные лица этой компании умышленно уклонились от уплаты налога в особо крупных размерах – на сумму 3,2 млн гривен.
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