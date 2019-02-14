В 2018 году Украина заняла 286 млрд гривен

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Внешние заимствования составили 112,3 миллиарда гривен, внутренние – 174,2 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В министерстве также напомнили о структуре прошлогодних внешних заимствований: 725 миллионов долларов от размещения краткосрочных еврооблигаций, два миллиарда долларов долгосрочных еврооблигаций, 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза, 349 миллионов евро кредита под гарантии Всемирного банка.
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