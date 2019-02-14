В 2018 году Украина заняла 286 млрд гривен

Внешние заимствования составили 112,3 миллиарда гривен, внутренние – 174,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



В министерстве также напомнили о структуре прошлогодних внешних заимствований: 725 миллионов долларов от размещения краткосрочных еврооблигаций, два миллиарда долларов долгосрочных еврооблигаций, 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза, 349 миллионов евро кредита под гарантии Всемирного банка.