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В 2018 году Украина заняла 286 млрд гривен

В 2018 году Украина заняла 286 млрд гривен

Внешние заимствования составили 112,3 миллиарда гривен, внутренние – 174,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
 
В министерстве также напомнили о структуре прошлогодних внешних заимствований: 725 миллионов долларов от размещения краткосрочных еврооблигаций, два миллиарда долларов долгосрочных еврооблигаций, 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза, 349 миллионов евро кредита под гарантии Всемирного банка.

По материалам Корреспондент.net
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