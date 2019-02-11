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Мининфраструктуры обнародовало рейтинг пунктуальности авиакомпаний за январь (инфографика)

Мининфраструктуры обнародовало рейтинг пунктуальности авиакомпаний за январь (инфографика)

В прошлом месяце отечественные авиакомпании отправили 3687 рейсов из украинских аэропортов, 77,1% из них были выполнены вовремя.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

В топ-9 пунктуальных авиакомпаний страны в январе попали:

  • «Мотор-Сич» (вовремя осуществлено 87,3% рейсов)
  • «Роза ветров» (83,2% рейсов)
  • «Международные авиалинии Украины» (71,4% рейсов)
  • «Буковина» (70,0% рейсов)
  • «Браво» (68,3% рейсов)
  • «Азур Эйр Украина» (63,0% рейсов)
  • «Скай Ап» (61,2% рейсов)
  • «Атласджет Украина» (56,3% рейсов)
  • «ЯнЭир» (50,0% рейсов).

Что касается иностранных авиакомпаний, то в целом 75,1% их рейсов из аэропортов Украины в прошлом месяце были отправлены вовремя.

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По материалам УКРИНФОРМ
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