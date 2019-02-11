Мининфраструктуры обнародовало рейтинг пунктуальности авиакомпаний за январь (инфографика)

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В прошлом месяце отечественные авиакомпании отправили 3687 рейсов из украинских аэропортов, 77,1% из них были выполнены вовремя.
Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
В топ-9 пунктуальных авиакомпаний страны в январе попали:
Что касается иностранных авиакомпаний, то в целом 75,1% их рейсов из аэропортов Украины в прошлом месяце были отправлены вовремя.
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