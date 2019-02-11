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Фонд госимущества решил приватизировать Одесскую ТЭЦ

Фонд госимущества решил приватизировать Одесскую ТЭЦ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о приватизации государственного пакета акций ПАО «Одесская ТЭЦ».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации».

«Приказом Фонда государственного имущества Украины от 11 февраля 2019 № 135 принято решение о приватизации объекта государственной собственности – государственного пакета акций размером 99,9895% уставного капитала публичного акционерного общества «Одесская ТЭЦ», что составляет 174 083 240 штук акций», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 13 декабря 2016 г. Хозяйственный суд Одесской области принял решение о признании ОАО “Одесская ТЭЦ” банкротом и открытии ликвидационной процедуры предприятия. 26 сентября 2018 г. детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили бывшему арбитражному управляющему ОАО «Одесская ТЭЦ» о подозрении в растрате имущества предприятия в размере 28 млн грн. 6 февраля 2019 г. это дело было направлено в Суворовский районный суд города Одесса.

По материалам УКРИНФОРМ
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