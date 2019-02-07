Motorola P40 приписывают наличие чипа Samsung и мощной камеры (фото)

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В конце прошлого года мы сообщали, что к выпуску готовится производительный смартфон Motorola P40. И вот теперь ресурс 91mobiles обнародовал информацию о характеристиках этого аппарата.
Утверждается, что основой новинки послужит процессор Samsung Exynos 9610. Это 10-нанометровое изделие объединяет квартеты вычислительных ядер Cortex-A73 и Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и 1,7 ГГц соответственно. Обработкой графики занят ускоритель Mali-G72 MP3.
Смартфон будет предлагаться в трёх конфигурациях (объём оперативной памяти / вместимость флеш-накопителя): 3 Гбайт + 32 Гбайт, 4 Гбайт + 64 Гбайт и 4 Гбайт + 128 Гбайт.
В тыльной части корпуса расположится двойная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком. Фронтальная камера будет установлена в отверстии в дисплее.
Среди других характеристик упомянуты модуль NFC (позволит осуществлять бесконтактные платежи) и аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч.
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