До 2023 года Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов.

Об этом говорится в городской целевой программе развития транспортной инфраструктуры города, которую согласовали депутаты на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского горсовета, передает Сегодня.

“Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, – 76,4 млрд грн. Большую часть – 69,8 млрд грн – будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание – капитальному ремонту дорог. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена. Их за пять лет должно быть более 20. В рамках развития городского общественного транспорта должны до 2023 года закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов”, – заявил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.

Кроме того, программа предлагает сконцентрироваться на постоянной мобильности и, в частности, сосредоточиться на инфраструктуре для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

В программе предложен такой порядок приоритетности участников дорожного движения: маломобильные группы населения, пешеходы, велосипедисты, общественный транспорт, грузовой транспорт, передвигающийся индивидуальный транспорт, стоящий индивидуальный транспорт.

“Приоритет будет развитию электротранспорта. В частности, предлагается объединить левобережную и правобережную трамвайные сети. Также планируется установить квоты на паркоместа в центре, повысить комфорт общественного транспорта. Это, по мнению разработчиков целевой программы, будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей”, – отмечают в пресс-службе горсовета.