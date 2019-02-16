Андрей Зинченко: нормы потребления газа без счетчика. Вчера, сегодня, завтра (часть 2)

Непросто разобраться в хитросплетениях нормативного регулирования и реальных целях заинтересованных сторон. В первой части мы постарались рассмотреть вопросы прошлого и дней сегодняшних. В продолжении хотим больше поговорить о будущем.

Вангуем будущее, или Не надо быть Нострадамусом

С учетом того, что газовый бизнес, излагающий свою точку зрения публично через общественную организацию, явно будет недоволен нормативами «3,29-5,39-10,49», можно вполне ожидать очередную итерацию судебного противостояния хозяйственно-политических ёкодзун, которая в случае формальных упущений со стороны аппарата КМУ может опять закончится проигрышем правительства по формальным признакам. Но даже если процедурная сторона будет соблюдена, то отсутствие понятного механизма расчета норматива будет играть против КМУ.

Предыдущие же судебные разбирательства показали, что газовый бизнес располагает как минимум какими-то выкладками по вопросу и будет вне всяких сомнений готов ними фехтовать со всем капиталистическим рвением.

Так как будем считать и чем будем защищаться?

В связи с этим необходимо констатировать, что сложившаяся ситуация требует как можно более быстрого формирования правительством технического задания перед профильными научными, хозяйственными и общественными структурами на формирование не только правдоподобной, но обоснованной методики определения актуальных нормативов потребления природного газа потребителями без приборов учета.

Минэнергоуголь в сообщении об опубликовании проекта постановления КМУ уже ссылался на анализ расчетных и фактических затрат природного газа бытовыми потребителями, однако о методике (в данном случае приватной и, возможно, проприетарной) выполнения такого анализа можно судить только по соответствующей пояснительной записке, которая не раскрывает всех особенностей выполненной работы.

Примечательными при этом являются заявленные почти 25% домохозяйств, не оснащенных счетчиками газа, или 3,3 млн в натуральном выражении, а это уже миллионов 4-5 избирателей минимум.

В связи с этим необходима публикация теоретических выкладок с профессиональным публичным их обсуждением и в дальнейшем утверждение согласованной государственной методики определения таких показателей и условий, а также подходов и порядков их пересмотра и актуализации в будущем, которые исключат затяжные судебные разбирательства власти с бизнесом, страдающей стороной которых оказывается население.

А что со счетчиками?

Так же критически важно завершить разработку механизма как можно более быстрого и беспроблемного для потребителя обеспечения его современными, компактными и необременительными приборами учета с целью минимизировать потенциальные злоупотребления в сфере безучетного потребления дефицитного для Украины энергоносителей.

Облгазам как минимум с 2012 года юридически вменялось в обязанность оснащать потребителей индивидуальными приборами учета. И это была не просто чья-то ситуативная инициатива, а целая ст. 6 Закона «О коммерческом учете природного газа».

Но исполнитель традиционно прокрастинировал и решил в многоквартирных домах ставить один счетчик на всех. Что вызвало некую обеспокоенность потребителей, которые в свою очередь видели процесс иначе. Им же действительно предлагались индивидуальные счетчики, но только, если у облгаза будут на это деньги и только через не всегда удобный проект частной структуры, находящейся в соседнем с облгазом здании, и подачей вороха ксерокопий личных данных непонятно кому. И обвинил бы кто-то газовщиков во всех меркантильных грехах, но, как выяснилось, их позиция была продиктована двусмысленностью обязывающего документа.

Подвиг 49 криворожцев

В итоге 49 физических лиц обратились в суд с иском к ПАТ «Криворожгаз». Рассмотрение иска завершилось аж в Верховном суде, который подтвердил право заявителей на обеспечение их индивидуальными бесплатными газовым счетчиками за счет Криворожгаза.

Таким образом юридически эпопея со счетчиками завершена, а Верховный суд четко изложил цепочку своих умозаключений на основе законодательства.

Газовая империя наносит ответный удар?

Но право в Украине непрецедентное и поэтому жители других областей могут столкнуться с тем, что без решений местных судов местные газовщики не будут выполнять требования Закона, мотивируя это тем, что формально на них решение по Криворожгазу не распространяется. И формально будут правы.

Опять же формально в такой ситуации потребителям придется обращаться в местные суды. Правда при наличии правовой позиции Верховного суда дела на местах будут рассмотрены быстро и практически гарантированно в соответствии с мнением Верховного суда. Но время на местах таким нехитрым образом можно оттянуть.

С другой стороны, можно и моральный вред возместить – ведь платящие по нормам, возможно, переплачивают, чем и оплачивают «банкет».

Итого

В СССР нормативы, вероятно, заведомо завышенные, нужны были в первую очередь для надежного балансирования газоснабжающей системы и соответствующего стабильного функционирования народного хозяйства в широком смысле.

А вот при свободном рынке эти нормы стали механизмом балансирования уже сугубо частных финансовых интересов. Население, которое иногда становится избирателями, невольно и безальтернативно оказалось вовлечено в этот затяжной процесс даже без обозначенных политически хотя бы отдаленных механизмов выхода из ситуации, которую можно было научно и обоснованно урегулировать четверть века назад.

В любом случае обстоятельства однозначно и недвусмысленно указывают, что до разрешения внутреннего газового конфликта еще далеко, и схватка финансово-политических ёкодзун в этой сфере непременно продолжится.

Андрей Зинченко, доктор философии в области экономики, доцент кафедры финансов Национального университета судостроения, магистр государственного управления (MPA)