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Рынок слияний и поглощений в Украине в прошлом году вырос на 78% - KPMG

Рынок слияний и поглощений в Украине в прошлом году вырос на 78% - KPMG

Рынок слияния и поглощения в Украине продолжает набирать обороты: в 2018 году количество сделок выросло на 19% против предыдущего года, а их совокупная стоимость – на 78%, до 1,8 млрд долл.

Об этом говорится в отчете KPMG.

Как сообщают в KPMG, основным выводом этого исследования является то, что уверенность инвесторов продолжает свою кривую роста, демонстрируя 78% прирост общей стоимости сделок до 1,8 млрд долл. США, а также 19% увеличение количества сделок – до 80 сделок.

Растущее доверие международных инвесторов к Украине базируется на стабильном экономическом возрождении страны и прогрессе структурных реформ, которые являются ключевым требованием МВФ и условий ЕС для предоставления кредитных пакетов.

На внутреннем рынке продолжает доминировать заключение сделок среди операций по слиянию и поглощению в Украине: их стоимость достигла 1,1 млрд долл. США, а общее количество – 50.

Крупнейшая сделка года – приобретение горно-обогатительной фабрики “Донецксталь” за 714 млн долл. США (консорциум отечественных инвесторов, включая “Метинвест”).

Ключевые сделки с иностранными инвесторами

  • Продажа компании Мрия Агрохолдинг, которую приобрела Saudi Agriculture and Livestock Investment Company (SALIC) за 242 млн долл. США.
  • Покупка пакета акций у Kernel Holdings группой Julius Baer за 73 млн долл. США.

Наибольшая доля инвестиций – металлургическая и горнодобывающая промышленность (приобретение “Донецкстали” и покупка “Евраз ДМЗ” за 106 млн долл. США холдингом Development Construction Holding).

По материалам Finance.UA
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