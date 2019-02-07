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В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поля

В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поля

В “Укрзализныце” предусмотрены специальные меры, которые гарантированно доставят человека в аэропорт в случае поломки Kyiv Boryspil Express.

Об этом рассказывает руководитель филиала “Юго-Западная железная дорога” АО “Укрзализныця” Роман Веприцкий в интервью “5 каналу”.

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“Когда будет форс-мажор, у нас предусмотрены специальные меры, которые гарантированно доставят человека в аэропорт. Кроме того, у нас с аэропортом есть договор, по которому пассажиры, опаздывающие на рейс, будут проходить упрощенную процедуру регистрации на самолет”, – сообщает Роман Веприцкий.

Также он привел пример такого случая. Экспресс ненадолго остановился, сообщил в аэропорт фамилии опаздывающих пассажиров. Их там встретили, проводили, и они спокойно улетели.

По материалам 5 канал
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