Соцпакет для школьников: в Днепропетровской области застрахуют учителей и учеников

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Управление образования исполкома Покровского городского совета решило обеспечить всех учеников и учителей полисами добровольного медицинского страхования. 12 февраля на площадке Prozorro власти от образования небольшого города в Днепропетровской области объявили тендер по подбору страховой компании – подрядчика. На все про все из городской казны выделили без малого 6 млн. грн.
По оценкам местных чиновников, этого должно хватить, чтобы обеспечить медстраховками 3626 учеников местных школ и 536 их наставников. В рамках программы, страховщики должны будут обеспечить покрытие в пределах 50 тыс. грн. на каждого застрахованного.
При этом компенсация предусматривает прямое возмещение затрат больным за негарантированные государством медицинские услуги, исследования и препараты. Так, в рамках амбулаторного лечения застрахованным возместят затраты на лекарства в пределах 5 тыс. грн. в год.
В стационаре они смогут «наболеть» на 20 тыс. грн. Здесь муниципальные власти даже потребовали от победителя тендера обеспечить оплату одного курса химиотерапии для онкобольных. Еще 25 тыс. грн. страховщики должны выделить пациенту, если тому понадобится помощь хирурга. Но задействовать финансовое плечо планируют только в том случае, если «бесплатными» препаратами и средствами недуг не победить, или тех не окажется в больнице.
Впрочем, с выбором медучреждений у учеников не густо. За помощью по страховке они смогут обратиться в местную городскую больницу или 4 муниципальные клиники в Никополе – ближайшем крупном городе и райцентре.
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