Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)

Появилась информация о новом флагманском смартфоне от Google. Новинка будет представлять собой развитие идей, заложенных в Project Ara – модульный смартфон, который придется собирать из отдельных запчастей, словно конструктор LEGO.

Конкурировать новому устройству придется с уже существующими Moto Mods, пишет Сегодня.

Известно, что Google подали патент на устройство, которое будет продаваться с чипсетом, экраном, датчиками и батареей – остальное будет подключаться отдельно в виде модулей, которые затем будут помещаться в корпус.

Самой интересной деталью является именно модуль с дополнительным оборудованием. В нем может находиться широкий спектр устройств: отдельная камера, расширение памяти, джойстик для игр, отдельная аудиосистема и даже устройства от сторонних производителей.

В качестве камеры возможно будет использовать не обычный мобильный модуль, а специально созданный. Благодаря наличию собственной электронной начинки такая камера не ограничена возможностями сигнального процессора, встроенного в чипсет центрального блока. Описанный в новом патенте Google концепт является промежуточным вариантом между Project Ara и Moto Mods.