Суд по требованию ГПУ наложил повторные массовые аресты на активы "приватовцев"

Печерский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства (в отношении 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного ПриватБанком в НБУ до национализации) и наложил арест на имущество ряда “приватовских» структур (с запретом распоряжаться соответствующими активами и отчуждать их):

ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» (177 единиц железнодорожного подвижного состава – вагонов, полувагонов, платформ, электровозов и т.д.);

ПАО «Никопольский завод ферросплавов» (189 единиц железнодорожного подвижного состава – вагонов, полувагонов, платформ, тепловозов и т.д.);

ПАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» (246 единиц железнодорожного подвижного состава – вагонов, тепловозов и т.д.);

ПАО «Днепроазот» (683 единицы железнодорожного подвижного состава – цистерн, минераловозов, вагонов и т.п.);

ЧАО «Днепрометаллсервис» (земельный участок по адресу г. Львов, ул. Промышленная, 50/52, здание под б. «Н-5»)

ООО “Приватофис” (9 офисных и других помещений в г. Днепр., г. Харьков, населенных пунктах Волынской, Хмельницкой, Донецкой областей)

ООО “Перспектива Инвестмент” (63 квартиры и парковочных места преимущественно по адресу г. Днепр, ул. Дзержинского (В. Вернадского), 35т)

ОАО «НИИавтопром» (офисное помещение площадью 6243,4 кв м по адресу г. Киев, улица Предславинская, 28 А);

ОАО «УкрНИИинжпроект» (имущественный комплекс по адресу г.Киев, ул. Тургеневская, 38);

ЗАО «Отель «Жовтневый» (здание гостиницы площадью 4927,6 кв м по адресу г. Днепр, площадь Шевченко, 4А)