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Отмена налогов и льготные кредиты: в Венгрии планируют увеличить субсидии многодетным семьям

Отмена налогов и льготные кредиты: в Венгрии планируют увеличить субсидии многодетным семьям

Венгерское правительство планирует отменить налог на доходы для женщин, воспитывающих не менее четырех детей, и предоставить им льготные кредиты.

Об этом в своем обращении к нации заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Кроме этого, Венгрия планирует предоставить субсидии в размере 2,5 миллиона форинтов (8800 долларов) на приобретение семиместного автомобиля для семей, имеющих более трех детей, а также льготные кредиты на сумму до 10 миллионов форинтов (35 509 долларов) для женщин до 40 лет, которые впервые выходят замуж.

Таким образом венгерское правительство выступает против мигрантской политики ЕС и планирует приостановить сокращение населения Венгрии.

“Мы должны понимать, что европейские народы оказались на историческом перекрестке. Те, кто принимает решение в пользу иммиграции и мигрантов, независимо от того, почему они это делают, фактически создают страну со смешанным населением”, – заявил Орбан.

После обращения венгерского премьера несколько сотен сторонников оппозиционных партий Венгрии провели антиправительственные протесты.

По материалам ТСН
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