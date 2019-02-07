В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА

Европейская бизнес-ассоциация считает, что в Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски в связи с изменениями в Налоговый кодекс, которые вступят в силу 1 июля.

Об этом говорится в сообщении ЕБА.

Так, согласно определению в Налоговом кодексе, виски – алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45% объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.

Однако, подчеркивает ЕБА, это противоречит международному законодательству – нормам ЕС, согласно которым в Европе установлен лишь минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте в размере 40% – без верхнего порога. Также там нет ни слова о коньячной технологии, ведь виски производят путем дистилляции сусла.

Таким образом, международные производители имеют возможность производить виски с содержанием спирта более 45%, что предлагается запретить в Украине.