Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)

В Одесской области открыли новую 6-километровую объездную дорогу вокруг города Рени. Президент Петр Порошенко объявил, что на этом основные работы по ремонту 300-километровой дороги Одесса – Рени завершены.

“Сегодня мы в целом завершаем очень важный проект строительства дороги М-15 Одесса-Рени и объездной дороги вокруг Рени. Это транспортный коридор, объединяющий Одессу, Рени, границу, а дальше можно двигаться в Молдову, Румынию и Болгарию.

К апрелю 2019 года осталось завершить некоторые работы по завершению проекта, но уже сейчас мы можем сказать: из Рени в Одессу ведет новая, хорошо отремонтированная дорога”, – говорится в твиттере президента.

Фото пресс-службы Президента