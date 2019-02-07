ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть

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ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тысяч баррелей в сутки – до 1,24 млн баррелей. Как говорится в отчете организации, понижение оценки связано с ожидаемым замедлением темпов экономического роста в странах американского континента, Европы и Ближнего Востока.
Согласно отчету, страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 797 тыс. баррелей в сутки – до 30,8 млн баррелей, в основном, за счет Саудовской Аравии и ОАЭ.
Так, по данным вторичных источников ОПЕК, саудовская добыча в январе упала на 350 тыс. барр./сут. – до 10,2 млн. На 146 тыс. баррелей снизилась среднесуточная добыча в ОАЭ – до 3,1 млн барр./сут., на 90 тыс. сократился показатель у Кувейта – до 2,7 млн баррелей в сутки. При этом сама Саудовская Аравия уведомила ОПЕК о том, что ее январская добыча снизилась на 400 тыс. баррелей в сутки.
Страны ОПЕК участвуют в договоренностях ОПЕК+ о сокращении добычи в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки.
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР в декабре 2018 года снизились по отношению к ноябрю на 10,8 млн баррелей – до 2,851 млрд баррелей.
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