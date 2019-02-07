Украина оказалась среди лидеров Европы по количеству компаний в сфере ИИ

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Компания Deep Knowledge Analytics подготовила отчёт Artificial Intelligence Industry in Eastern Europe 2018, в котором исследуется состояние рынка искусственного интеллекта. Как оказалось, Украина вошла в тройку лидеров среди стран Восточной Европы по количеству компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.
По данным Deep Knowledge Analytics в Украине насчитывается 57 компаний, которые работают в сфере ИИ. Это третий результат для восточноевропейского региона. Больше таких компаний встречается лишь у Польши (110) и России (133). При этом в Украине всего 11 инвесторов отрасли, это пятый показатель для региона.
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При этом отмечается, что Украина лидирует по количеству аутсорсинг-компаний в сфере искусственного интеллекта — причем не только в Восточной, но и в Западной Европе. Всего таких организаций в стране насчитывается 26, тогда как во всем мире их имеется 226. Таким образом, на Украину приходится 11,5% от общемирового количества аутсорсинг-компаний в сфере ИИ. Также отмечается, что по данным LinkedIn, в Украине более 2000 компаний-разработчиков в сфере ИИ.
Большинство украинских компаний из отрасли искусственного интеллекта работают над программным обеспечением (38%). Среди других популярных направлений — информационные технологии, чатботы и ИИ-ассистенты, финтех-решения и развлекательные продукты.
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