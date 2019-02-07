Глава представительства МВФ прокомментировал цены на газ в Украине

Международный валютный фонд на опыте многих стран уверен в неэффективности контроля над ценами с точки зрения обеспечения социальной защиты.

Об этом сообщает глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

С точки зрения МВФ, самый оптимальный подход – предоставить право рынкам определять цену, а затем предоставлять адресные субсидии тем, кто в них больше нуждается, сказал Люнгман и отметил, что контроль над ценами приводит к чрезмерному потреблению и коррупции.

Глава представительства МВФ напомнил о прогрессе Украины за последние пять в отходе от правительственного контроля над ценами на газ для домохозяйств.

“В результате богатые домохозяйства платят существенную долю стоимости энергоносителей, которые они потребляют. А дополнительные поступления в бюджет обеспечивают ресурс, который используется для оказания помощи менее обеспеченным домохозяйствам, которые не могут полностью оплатить цену на энергоносители. Система субсидий была значительно расширена, и она обеспечивает систему социальной защиты для значительной части менее состоятельных домохозяйств”, – сказал он.

Люнгман также отметил, что нецелевой и неэффективный способ предоставления субсидий каждому сейчас замещается прозрачной и адресной субсидией для тех, кто действительно в ней нуждается.