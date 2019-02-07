"Киевпастранс" заказал у "Богдан Моторс" 55 новых троллейбусов на 603,9 млн гривен

Луцкий автосборочный завод №1, входящий в компанию “Богдан Моторс”, выиграл тендер КП “Киевпастранс” на поставку 55 троллейбусов за 603,9 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

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Согласно документации, завод поставит троллейбусы длинной не менее 18,5 м с низким уровнем пола. По условиям тендера, транспортные средства должны быть изготовлены в 2018-2019 годах. Срок поставки – с января по декабрь 2019 года.

Кроме Луцкого завода, заявку на участие по данному лоту подавало ООО “МАЗтранссервис” (Киев, предложение 610,9 млн гривен).