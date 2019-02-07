Chrome получит поддержку мультимедийных кнопок

В этой сборке появится функция, которую ждали уже давно – поддержка мультимедийных клавиш непосредственно на уровне браузера.

Первоначально эта возможность будет доступна в Chrome OS, macOS и Windows, в Linux её добавят позже. С помощью мультимедийных кнопок пользователи смогут перематывать аудио и видео, выбирать плейлисты, запускать и останавливать воспроизведение прямиком с клавиатуры.

Браузер может быть даже свёрнут (но не закрыт) то есть обработка будет производиться на уровне программы, а не вкладок с контентом. На данный момент эти возможности уже доступны в Chrome Canary и бета-версии Chrome 73. Это нововведение сделает Chrome первым браузером с такой функциональностью на рынке, а также принесёт эти возможности во все дочерние решения на всех ОС.

Chrome 73 будет поставляться с API Media Session, программным интерфейсом, который разработчики могут использовать для управления воспроизведением мультимедиа в браузере. С его помощью можно будет настраивать поведение мультимедийных клавиш.

Разработчики из Apple выразили заинтересованность в поддержке API Media Session в WebKit, движке браузера Safari.