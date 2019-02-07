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Xiaomi готовит «двойной» смартфон

Xiaomi готовит «двойной» смартфон

Стильный гаджет имеет двойной складной дизайн и раскладывается в планшет.

Вероятно, что гаджет будет иметь две «створки» и три различных форм-фактора.

Вероятное имя устройства – DualFlex либо MIXFlex.

Производитель заявил об амбициозных планах – первым в мире представить смартфон с двойным складыванием.

Причем складываться устройство будет наружу. Створки будут смыкаться в центре задней панели устройства.

В сложенном виде новинка будет походить на смартфон, а в разложенном – на планшет.

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По материалам Корреспондент.net
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