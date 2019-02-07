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В Украине будут производить ремонт и техническое обслуживание самолетов Boeing

В Украине будут производить ремонт и техническое обслуживание самолетов Boeing

Государственное предприятие “Завод 410 гражданской авиации” уже начало освоение услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники.

Портал Ukrainian Military Pages сообщил, что уже в ближайшее время завод сможет самостоятельно выполнять работы по обслуживанию самолетов марки Boeing.

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В рамках сотрудничества с компанией Boeing силами предприятия и с привлечением инвесторов завод будет производить обслуживание и покраску самолетов семейства Boeing-737.

“Сегодня на территории предприятия находятся два самолета Boeing 737-500, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию и покраска”, – говорится в сообщении.

По материалам УКРИНФОРМ
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