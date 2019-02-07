monobank продлил акцию «Розыгрыш денежных призов среди вкладчиков». Если разместить вклад в период с 12.02.2019 по 11.04.2019 года, можно получить приз – 12 000 грн.

Какие условия акции?

В данной акции принимают участие все срочные вклады, оформленные On-line через приложение monobank сроком от 3 месяцев и суммой от 1000 грн.

Максимальная сумма вклада 5 млн грн.

Что необходимо сделать для участия в данной акции?

Подать заявку на участие на странице акции.

В период действия заявки разместить депозит в monobank и заполнить форму подтверждения открытия депозита. Договор вклада должен действовать не менее 30 календарных дней.

Призовой фонд распределяется следующим образом:

1 место – 5 000 гривен,

2 – 8 место – по 1 000 гривен.

Победители будут определены методом случайного компьютерного подбора в течение 10 рабочих дней после окончания периода акции.

Со всеми правилами розыгрыша вы можете ознакомиться здесь .

Кроме того, на нашем портале в специальном разделе «Бонус к депозиту» можно получить весомое дополнение к процентной ставке.